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FT: Іспанія останньою з великих країн НАТО не підтримала вимогу Трампа про 5% на оборону

Христина Бондарєва, Українська правдаНеділя, 25 травня 2025, 13:09
FT: Іспанія останньою з великих країн НАТО не підтримала вимогу Трампа про 5% на оборону
Getty Images

Іспанія залишається останньою великою країною НАТО, яка досі не приєдналася до плану Альянсу оголосити про наміри витрачати 5% ВВП на оборону до 2032 року – мета, яку встановив президент США Дональд Трамп.

Джерело: публікація Financial Times, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Мадрид перебуває під тиском, щоб дозволити країнам НАТО на зустрічі міністрів оборони в Брюсселі 5 червня оголосити про плани виконати нове зобов’язання щодо оборонних витрат, повідомили чотири посадовці на умовах анонімності.

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Трамп вимагає від країн НАТО досягти оборонних витрат у 5% від ВВП, інакше погрожує, що вони втратять захист США.

Дипломати намагаються забезпечити одностайну підтримку цієї ідеї серед держав НАТО напередодні саміту лідерів Альянсу в Гаазі 24 червня. Багато хто сподівається, що там Трамп оцінить обіцянки про збільшення витрат і підтвердить гарантії безпеки США для Європи.

Однак Іспанія ще не підтвердила, що підтримає зобов'язання про 5%, заявили посадовці. Це може заблокувати одностайну заяву, підірвати єдність Альянсу і ускладнити підготовку до саміту в Гаазі. 

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Згідно з планом, розробленим генеральним секретарем Марком Рютте, союзники зобов'яжуться до 2032 року витрачати 3,5% на основні видатки на оборону і додатково 1,5% на пов'язані з обороною видатки, такі як кібербезпека та інфраструктура.

Передісторія:

  • Цього тижня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що "закликав Іспанію приєднатися до союзників і виділити 5% ВВП на оборону" після зустрічі з міністром закордонних справ Іспанії у Вашингтоні. Однак уряд Іспанії відмовляється публічно відповісти на цю вимогу.
  • Іспанія відстає у видатках на оборону серед держав НАТО. Прем'єр-міністр Педро Санчес цього місяця заявив, що Іспанія досягне поточного цільового рівня видатків НАТО у 2% цього року, представивши план інвестицій в оборону на суму 10 млрд євро. Раніше він заявляв, що Мадрид досягне 2% до 2029 року.

ІспаніяНАТОСША
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