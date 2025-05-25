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FT: Испания последней из крупных стран НАТО не поддержала требование Трампа о 5% на оборону

Кристина Бондарева, Украинская правдаВоскресенье, 25 мая 2025, 13:09
FT: Испания последней из крупных стран НАТО не поддержала требование Трампа о 5% на оборону
Getty Images

Испания остаётся последней крупной страной НАТО, которая до сих пор не присоединилась к плану Альянса объявить о намерении тратить 5% ВВП на оборону к 2032 году – цели, установленной президентом США Дональдом Трампом.

Источник: публикация Financial Times, передаёт "Европейская правда"

Детали: Мадрид находится под давлением, чтобы позволить странам НАТО на встрече министров обороны в Брюсселе 5 июня объявить о планах выполнить новое обязательство по оборонным расходам, сообщили четыре чиновника на условиях анонимности.

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Трамп требует от стран НАТО достичь уровня оборонных расходов в 5% от ВВП, угрожая, что в противном случае они потеряют защиту США.

Дипломаты пытаются обеспечить единогласную поддержку этой идеи среди государств-членов НАТО накануне саммита лидеров Альянса, который состоится 24 июня в Гааге. Многие надеются, что там Трамп оценит обещания по увеличению расходов и подтвердит гарантии безопасности США для Европы.

Однако Испания пока не подтвердила, что поддержит обязательство о 5%, заявили чиновники. Это может заблокировать принятие единой декларации, подорвать единство Альянса и осложнить подготовку к саммиту в Гааге.

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Согласно плану, разработанному генеральным секретарём Марком Рютте, союзники должны будут к 2032 году выделять 3,5% на основные оборонные расходы и дополнительно 1,5% – на связанные с обороной направления, такие как кибербезопасность и инфраструктура.

Предыстория:

  • На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "призвал Испанию присоединиться к союзникам и выделить 5% ВВП на оборону" после встречи с министром иностранных дел Испании в Вашингтоне. Однако правительство Испании отказывается публично реагировать на это требование.
  • Испания отстаёт по уровню оборонных расходов среди стран НАТО. Премьер-министр Педро Санчес в этом месяце заявил, что Испания достигнет текущего целевого показателя НАТО в 2% уже в этом году, представив инвестиционный план в оборону на сумму 10 миллиардов евро. Ранее он утверждал, что Мадрид достигнет уровня 2% лишь к 2029 году.

ИспанияНАТОСША
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