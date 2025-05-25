У РФ кажуть, що українські дрони застали Путіна на Курщині

Вертоліт господаря Кремля Володимира Путіна перебував в епіцентрі відбиття масштабної атаки безпілотників ЗСУ під час відвідування Курської області, повідомили окупанти.

Джерело: командир дивізії ППО регіону Юрій Дашкін, якого цитує "РБК"

Деталі: За його словами, під час візиту Путіна "українські військові почали безпрецедентну атаку", і нібито ППО знищила 46 безпілотників.

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Візит був, як уточнюється, 20 травня.

Пряма мова Дашкіна: "Ми одночасно вели протиповітряний бій і забезпечували безпеку в повітрі прольоту вертольота президента (так росіяни називають Путіна - ред.).

Вертоліт був фактично в епіцентрі відбиття масованої атаки безпілотників".