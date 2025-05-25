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В РФ заявили, что украинские дроны застали Путина на Курщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 мая 2025, 14:06
В РФ заявили, что украинские дроны застали Путина на Курщине
фото Getty Images

Вертолет хозяина Кремля Владимира Путина находился в эпицентре отражения масштабной атаки беспилотников ВСУ в ходе посещения Курской области, сообщили оккупанты.

Источник: командир дивизии ПВО региона Юрий Дашкин, которого цитирует "РБК"

Детали: По его словам, во время визита Путина "украинские военные начали беспрецедентную атаку", и якобы ПВО уничтожила 46 беспилотников.

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Визит был, как уточняется, 20 мая.

Прямая речь Дашкина: "Мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента (так россияне называют Путина – ред.).

Вертолет был фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников".

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РосcияПутинКурская область беспилотники
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