В РФ заявили, что украинские дроны застали Путина на Курщине
Воскресенье, 25 мая 2025, 14:06
Вертолет хозяина Кремля Владимира Путина находился в эпицентре отражения масштабной атаки беспилотников ВСУ в ходе посещения Курской области, сообщили оккупанты.
Источник: командир дивизии ПВО региона Юрий Дашкин, которого цитирует "РБК"
Детали: По его словам, во время визита Путина "украинские военные начали беспрецедентную атаку", и якобы ПВО уничтожила 46 беспилотников.
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Визит был, как уточняется, 20 мая.
Прямая речь Дашкина: "Мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента (так россияне называют Путина – ред.).
Вертолет был фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников".
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