У КНДР після аварії з есмінцем затримали трьох посадовців

У Північній Кореї затримали трьох посадовців через аварію, що сталася під час запуску есмінця на корабельні.

Джерело: державне агентство Північної Кореї KCNA

Деталі: За попередніми даними, додаткових ушкоджень на військовому кораблі не виявлено, і ремонтна бригада продовжує відновлювальні роботи згідно з графіком.

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У межах розслідування правоохоронні органи затримали трьох осіб, яких вважають відповідальними за інцидент:

головного інженера корабельні Кан Чжон Чхоля,

керівника цеху з будівництва корпусу Хан Гьон Хака,

заступника з адміністративних питань Кім Йон Хака.

Їх доправили на юридичне слідство.

Передісторія:

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