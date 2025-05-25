У КНДР після аварії з есмінцем затримали трьох посадовців
Неділя, 25 травня 2025, 15:16
У Північній Кореї затримали трьох посадовців через аварію, що сталася під час запуску есмінця на корабельні.
Джерело: державне агентство Північної Кореї KCNA
Деталі: За попередніми даними, додаткових ушкоджень на військовому кораблі не виявлено, і ремонтна бригада продовжує відновлювальні роботи згідно з графіком.
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У межах розслідування правоохоронні органи затримали трьох осіб, яких вважають відповідальними за інцидент:
- головного інженера корабельні Кан Чжон Чхоля,
- керівника цеху з будівництва корпусу Хан Гьон Хака,
- заступника з адміністративних питань Кім Йон Хака.
Їх доправили на юридичне слідство.
Передісторія:
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21 травня у КНДР під час спуску на воду новозбудованого 5000-тонного есмінця сталася аварія.
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Лідер КНДР Кім Чен Ин, який був присутній на церемонії, назвав подію серйозним нещасним випадком і злочинним діянням.