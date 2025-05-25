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В КНДР после аварии с эсминцем задержали трёх должностных лиц

Украинская правдаВоскресенье, 25 мая 2025, 15:16
В КНДР после аварии с эсминцем задержали трёх должностных лиц
Корабль флота КНДР класса Чхве Хён, апрель 2025 года / KCNA

В Северной Корее задержали трёх должностных лиц из-за аварии, произошедшей во время запуска эсминца на верфи.

Источник: государственное агентство КНДР KCNA

Детали: По предварительным данным, дополнительных повреждений на военном корабле не выявлено, и ремонтная бригада продолжает восстановительные работы согласно графику.

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В рамках расследования правоохранительные органы задержали трёх человек, которых считают ответственными за инцидент:

  • главного инженера верфи Кан Чжон Чхоля,

  • начальника цеха по строительству корпусов Хан Гён Хака,

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  • заместителя по административным вопросам Ким Ён Хака.

Они переданы под юридическое следствие.

Предыстория:

  • 21 мая в КНДР во время спуска на воду нового 5000-тонного эсминца произошла авария.
  • Лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на церемонии, назвал происшествие серьёзным несчастным случаем и преступным деянием.

Северная КореяКНДРфлотавария
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