В КНДР после аварии с эсминцем задержали трёх должностных лиц
Воскресенье, 25 мая 2025, 15:16
В Северной Корее задержали трёх должностных лиц из-за аварии, произошедшей во время запуска эсминца на верфи.
Источник: государственное агентство КНДР KCNA
Детали: По предварительным данным, дополнительных повреждений на военном корабле не выявлено, и ремонтная бригада продолжает восстановительные работы согласно графику.
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В рамках расследования правоохранительные органы задержали трёх человек, которых считают ответственными за инцидент:
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главного инженера верфи Кан Чжон Чхоля,
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начальника цеха по строительству корпусов Хан Гён Хака,РЕКЛАМА:
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заместителя по административным вопросам Ким Ён Хака.
Они переданы под юридическое следствие.
Предыстория:
- 21 мая в КНДР во время спуска на воду нового 5000-тонного эсминца произошла авария.
- Лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на церемонии, назвал происшествие серьёзным несчастным случаем и преступным деянием.