В КНДР после аварии с эсминцем задержали трёх должностных лиц

В Северной Корее задержали трёх должностных лиц из-за аварии, произошедшей во время запуска эсминца на верфи.

Источник: государственное агентство КНДР KCNA

Детали: По предварительным данным, дополнительных повреждений на военном корабле не выявлено, и ремонтная бригада продолжает восстановительные работы согласно графику.

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В рамках расследования правоохранительные органы задержали трёх человек, которых считают ответственными за инцидент:

главного инженера верфи Кан Чжон Чхоля,

начальника цеха по строительству корпусов Хан Гён Хака, РЕКЛАМА:

заместителя по административным вопросам Ким Ён Хака.

Они переданы под юридическое следствие.

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