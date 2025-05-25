Французька Рив’єра вдруге за два дні без світла, підозрюють підпал

У регіоні Французької Рив’єри зафіксували друге серйозне відключення електроенергії менш ніж за 48 годин.

Джерело: повідомлення BBC, пише "Європейська правда"

Деталі: За інформацією, цього разу вимкнення світла сталося через пожежу, що спалахнула в ніч проти неділі на підстанції в Ніцці.

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За попередніми оцінками влади, інцидент міг бути спричинений навмисними діями.

Пожежа виникла близько 2-ї години ночі за місцевим часом. Без електроенергії залишилися щонайменше 45 тисяч домогосподарств. Відключення також зачепило аеропорт Ніцци, трамвайну систему та прилеглі населені пункти Сен-Лоран-дю-Вар і Кань-сюр-Мер. Електропостачання вдалося відновити лише вранці.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі рішуче засудив інцидент, назвавши його "злочинним актом проти країни". А заступник мера Гаель Нофрі заявив, що пожежа "ймовірно, має кримінальне походження".

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За повідомленнями місцевих ЗМІ, поліція виявила сліди шин і зламані двері на об’єкті.

Цей випадок стався наступного дня після масштабного відключення електроенергії в Каннах, де саме проходив міжнародний кінофестиваль.

Передісторія: