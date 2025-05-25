Французька Рив’єра вдруге за два дні без світла, підозрюють підпал
У регіоні Французької Рив’єри зафіксували друге серйозне відключення електроенергії менш ніж за 48 годин.
Джерело: повідомлення BBC, пише "Європейська правда"
Деталі: За інформацією, цього разу вимкнення світла сталося через пожежу, що спалахнула в ніч проти неділі на підстанції в Ніцці.
За попередніми оцінками влади, інцидент міг бути спричинений навмисними діями.
Пожежа виникла близько 2-ї години ночі за місцевим часом. Без електроенергії залишилися щонайменше 45 тисяч домогосподарств. Відключення також зачепило аеропорт Ніцци, трамвайну систему та прилеглі населені пункти Сен-Лоран-дю-Вар і Кань-сюр-Мер. Електропостачання вдалося відновити лише вранці.
Мер Ніцци Крістіан Естрозі рішуче засудив інцидент, назвавши його "злочинним актом проти країни". А заступник мера Гаель Нофрі заявив, що пожежа "ймовірно, має кримінальне походження".
За повідомленнями місцевих ЗМІ, поліція виявила сліди шин і зламані двері на об’єкті.
Цей випадок стався наступного дня після масштабного відключення електроенергії в Каннах, де саме проходив міжнародний кінофестиваль.
Передісторія:
- У суботу, 24 травня, французькі Канни та околиці зазнали масштабного відключення електроенергії, яке зачепило близько 160 тисяч господарств. У цьому випадку також підозрюють підпал.