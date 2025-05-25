Французская Ривьера второй раз за два дня без света, подозревают поджог
В регионе Французской Ривьеры зафиксировано второе серьёзное отключение электроэнергии менее чем за 48 часов.
Источник: сообщение BBC, передаёт "Европейская правда"
Детали: На этот раз отключение произошло из-за пожара, который вспыхнул в ночь на воскресенье на подстанции в Ницце.
По предварительным оценкам властей, инцидент мог быть вызван умышленными действиями.
Пожар возник около 2 часов ночи по местному времени. Без электроснабжения остались как минимум 45 тысяч домохозяйств. Отключение также затронуло аэропорт Ниццы, трамвайную систему и близлежащие населённые пункты Сен-Лоран-дю-Вар и Кань-сюр-Мер. Электроснабжение удалось восстановить только утром.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози решительно осудил инцидент, назвав его "преступным актом против страны". А заместитель мэра Гаэль Нофри заявил, что пожар "вероятно, имеет уголовное происхождение".
По сообщениям местных СМИ, полиция обнаружила следы шин и взломанные двери на объекте.
Этот случай произошёл на следующий день после масштабного отключения электричества в Каннах, где как раз проходил международный кинофестиваль.
Предыстория:
- В субботу, 24 мая, французские Канны и окрестности пострадали от масштабного отключения электроэнергии, которое затронуло около 160 тысяч домохозяйств. В этом случае также подозревается поджог.