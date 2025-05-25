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Французская Ривьера второй раз за два дня без света, подозревают поджог

Кристина Бондарева, Украинская правдаВоскресенье, 25 мая 2025, 19:00
Французская Ривьера второй раз за два дня без света, подозревают поджог
Getty Images

В регионе Французской Ривьеры зафиксировано второе серьёзное отключение электроэнергии менее чем за 48 часов.

Источник: сообщение BBC, передаёт "Европейская правда"

Детали: На этот раз отключение произошло из-за пожара, который вспыхнул в ночь на воскресенье на подстанции в Ницце.

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По предварительным оценкам властей, инцидент мог быть вызван умышленными действиями.

Пожар возник около 2 часов ночи по местному времени. Без электроснабжения остались как минимум 45 тысяч домохозяйств. Отключение также затронуло аэропорт Ниццы, трамвайную систему и близлежащие населённые пункты Сен-Лоран-дю-Вар и Кань-сюр-Мер. Электроснабжение удалось восстановить только утром.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози решительно осудил инцидент, назвав его "преступным актом против страны". А заместитель мэра Гаэль Нофри заявил, что пожар "вероятно, имеет уголовное происхождение".

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По сообщениям местных СМИ, полиция обнаружила следы шин и взломанные двери на объекте.

Этот случай произошёл на следующий день после масштабного отключения электричества в Каннах, где как раз проходил международный кинофестиваль.

Предыстория:

  • В субботу, 24 мая, французские Канны и окрестности пострадали от масштабного отключения электроэнергии, которое затронуло около 160 тысяч домохозяйств. В этом случае также подозревается поджог.

Франция
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