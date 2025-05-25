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У Трампа нарешті відреагували на масовані російські обстріли України

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 25 травня 2025, 19:58
У Трампа нарешті відреагували на масовані російські обстріли України
Кіт Келлог, фото Bloomberg via Getty Images

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог першим із посадовців американської адміністрації відреагував на останні масовані повітряні удари Росії по Україні, назвавши їх порушенням Женевських протоколів.

Джерело: Келлог у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Спецпредставник президента США опублікував фото Києва у вогні та відзначив, що такі обстріли є "явним порушенням Женевських протоколів".

Пряма мова: "Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних людей". 

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Деталі: При цьому він вважає, що останні удари РФ лише підкреслюють необхідність припинити вогонь між сторонами.

"Ці атаки ганебні. Припиніть вбивства. Припинення вогню – негайно", – написав спецпредставник Трампа.

Що передувало: Член Палати представників, поміркований республіканець Дон Бейкон, після масованих обстрілів Росією України запропонував інший підхід. Він заявив, що США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, ввести максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном.

Президент Володимир Зеленський 25 травня закликав світову спільноту, зокрема США, не мовчати та посилити тиск на Кремль.

СШАТрампракетний ударвійна
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