У Трампа нарешті відреагували на масовані російські обстріли України

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог першим із посадовців американської адміністрації відреагував на останні масовані повітряні удари Росії по Україні, назвавши їх порушенням Женевських протоколів.

Джерело: Келлог у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

This is Kyiv. The indiscriminate killing of women and children at night in their homes is a clear violation of the 1977 Geneva Peace Protocols designed to protect innocents. These attacks are shameful. Stop the killing. Ceasefire now. pic.twitter.com/89XRWZcP21

