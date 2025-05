У Трампа наконец отреагировали на массированные российские обстрелы Украины

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог первым из должностных лиц американской администрации отреагировал на последние массированные воздушные удары России по Украине, назвав их нарушением Женевских протоколов.

Источник: Келлог в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

This is Kyiv. The indiscriminate killing of women and children at night in their homes is a clear violation of the 1977 Geneva Peace Protocols designed to protect innocents. These attacks are shameful. Stop the killing. Ceasefire now. pic.twitter.com/89XRWZcP21

