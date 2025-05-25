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У Трампа наконец отреагировали на массированные российские обстрелы Украины

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 мая 2025, 19:58
У Трампа наконец отреагировали на массированные российские обстрелы Украины
Кит Келлог, фото Bloomberg via Getty Images

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог первым из должностных лиц американской администрации отреагировал на последние массированные воздушные удары России по Украине, назвав их нарушением Женевских протоколов.

Источник: Келлог в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Спецпредставитель президента США опубликовал фото Киева в огне и отметил, что такие обстрелы являются "явным нарушением Женевских протоколов".

Прямая речь: "Это Киев. Неизбирательное убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских протоколов 1977 года, призванных защищать невинных людей".

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Детали: При этом он считает, что последние удары РФ только подчеркивают необходимость прекращения огня между сторонами.

"Эти атаки позорны. Прекратите убийства. Прекращение огня – немедленно", – написал спецпредставитель Трампа.

Что предшествовало: Член Палаты представителей, умеренный республиканец Дон Бейкон, после массированных обстрелов Россией Украины предложил другой подход. Он заявил, что США и союзники должны вооружить Украину до зубов, ввести максимальные санкции против России и конфисковать 300 миллиардов долларов российских активов за рубежом.

Президент Владимир Зеленский 25 мая призвал мировое сообщество, в частности США, не молчать и усилить давление на Кремль.

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