Зеленський пояснив, за що запровадив санкції й анонсував нові
Президент Володимир Зеленський заявив, що запровадив санкції проти осіб, причетних до фінансування РФ, а також пропагандистів і представників російських мафіозних угруповань.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Сьогодні – кілька санкційних пакетів. Перший – проти російських осіб, які причетні до фінансування російської терористичної діяльності, фінансових махінацій та схем обходу санкцій в інтересах РФ.
Другий пакет – це пропагандисти, які своєю брехнею підсилюють російські удари по Україні.
І третій санкційний пакет – проти представників російських мафіозних угруповань, які значно допомогли становленню путінського режиму та досі пов’язані з ним".
Деталі: Президент зазначив, що проводиться робота над синхронізацією українських санкцій із санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій.
Він також заявив про підготовку нових санкційних рішень України.
"Напрямок санкцій цілком зрозумілий – це фізичні та юридичні особи з Росії й такі, що пов’язані з нею, які працюють на війну, а також на яких тримається російський режим. Нові рішення РНБО – незабаром", – анонсував Зеленський.
Що передувало: 25 травня Зеленський запровадив персональні санкції проти колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука та сина експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва – Олександра. Також під санкції потрапив засновник сайту "Дорожній контроль" Ростислав Шапошніков.
Крім того, санкції запроваджено проти власника російського казино Pin-Up Дмитра Пуніна та повʼязаних із казино компаній.