Зеленський пояснив, за що запровадив санкції й анонсував нові

Президент Володимир Зеленський заявив, що запровадив санкції проти осіб, причетних до фінансування РФ, а також пропагандистів і представників російських мафіозних угруповань.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні – кілька санкційних пакетів. Перший – проти російських осіб, які причетні до фінансування російської терористичної діяльності, фінансових махінацій та схем обходу санкцій в інтересах РФ.

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Другий пакет – це пропагандисти, які своєю брехнею підсилюють російські удари по Україні.

І третій санкційний пакет – проти представників російських мафіозних угруповань, які значно допомогли становленню путінського режиму та досі пов’язані з ним".

Деталі: Президент зазначив, що проводиться робота над синхронізацією українських санкцій із санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій.

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Він також заявив про підготовку нових санкційних рішень України.

"Напрямок санкцій цілком зрозумілий – це фізичні та юридичні особи з Росії й такі, що пов’язані з нею, які працюють на війну, а також на яких тримається російський режим. Нові рішення РНБО – незабаром", – анонсував Зеленський.

Що передувало: 25 травня Зеленський запровадив персональні санкції проти колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука та сина експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва – Олександра. Також під санкції потрапив засновник сайту "Дорожній контроль" Ростислав Шапошніков.

Крім того, санкції запроваджено проти власника російського казино Pin-Up Дмитра Пуніна та повʼязаних із казино компаній.