Зеленский объяснил, за что ввел санкции и анонсировал новые

Президент Владимир Зеленский заявил, что ввел санкции против лиц, причастных к финансированию РФ, а также пропагандистов и представителей российских мафиозных группировок.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Сегодня – несколько санкционных пакетов. Первый – против российских лиц, причастных к финансированию российской террористической деятельности, финансовых махинаций и схем обхода санкций в интересах РФ.

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Второй пакет – это пропагандисты, которые своей ложью усиливают российские удары по Украине.

И третий санкционный пакет – против представителей российских мафиозных группировок, которые значительно помогли становлению путинского режима и до сих пор связаны с ним".

Детали: Президент отметил, что проводится работа над синхронизацией украинских санкций с санкционными режимами Евросоюза и других ключевых мировых юрисдикций.

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Он также заявил о подготовке новых санкционных решений Украины.

"Направление санкций вполне понятно – это физические и юридические лица из России и связанные с ней, которые работают на войну, а также на которых держится российский режим. Новые решения СНБО – вскоре", – анонсировал Зеленский.

Что предшествовало: 25 мая Зеленский ввел персональные санкции против бывшего народного депутата Игоря Мосийчука и сына экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева – Александра. Также под санкции попал основатель сайта "Дорожный контроль" Ростислав Шапошников.

Кроме того, санкции введены против владельца российского казино Pin-Up Дмитрия Пунина и связанных с казино компаний.