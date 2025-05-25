Зеленський запровадив санкції проти Мосійчука та сина Богуслаєва

Україна запровадила персональні санкції проти колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука та сина експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва – Олександра.

Джерело: Указ президента №345/2025

Деталі: Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування, 25 травня.

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Санкції проти Богуслаєва-молодшого передбачають тимчасове блокування активів – тобто заборону користуватись і розпоряджатися майном напряму чи через посередників.

Також вводяться обмеження на торговельні операції, участь у приватизації, публічних закупівлях, заборона передання технологій, укладення угод та виплати дивідендів.

Зокрема санкції проти Богуслаєва містять:

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припинення польотів, перевезень і транзиту ресурсів через Україну

запобігання виведенню коштів за кордон

припинення дії дозвільних документів, зокрема на користування надрами

заборона приватизації

заборона держзакупівель

заборона операцій із цінними паперами

заборона збільшення капіталу

припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм

припинення обмінів, співпраці, освітніх і спортивних контактів

анулювання візитів та переговорів щодо укладення угод.

заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Такі ж санкції запроваджені проти колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука.

Також введено санкції проти засновника сайту "Дорожній контроль" Ростислава Шапошнікова.

Передісторія: