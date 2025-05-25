Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський запровадив санкції проти Мосійчука та сина Богуслаєва

Українська правдаНеділя, 25 травня 2025, 17:38
Зеленський запровадив санкції проти Мосійчука та сина Богуслаєва
Колаж УП

Україна запровадила персональні санкції проти колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука та сина експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва – Олександра. 

Джерело: Указ президента №345/2025

Деталі: Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування, 25 травня. 

Реклама:

Санкції проти Богуслаєва-молодшого передбачають тимчасове блокування активів – тобто заборону користуватись і розпоряджатися майном напряму чи через посередників.

Також вводяться обмеження на торговельні операції, участь у приватизації, публічних закупівлях, заборона передання технологій, укладення угод та виплати дивідендів.

Зокрема санкції проти Богуслаєва містять:

РЕКЛАМА:
  • припинення польотів, перевезень і транзиту ресурсів через Україну
  • запобігання виведенню коштів за кордон
  • припинення дії дозвільних документів, зокрема на користування надрами
  • заборона приватизації
  • заборона держзакупівель
  • заборона операцій із цінними паперами
  • заборона збільшення капіталу
  • припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм
  • припинення обмінів, співпраці, освітніх і спортивних контактів
  • анулювання візитів та переговорів щодо укладення угод.
  • заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Такі ж санкції запроваджені проти колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука. 

Також введено санкції проти засновника сайту "Дорожній контроль" Ростислава Шапошнікова.

Передісторія:

  • 22 травня Служба безпеки України повідомила про арешт активів сина експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва – Олександра, який разом із батьком фігурує у справі про розкрадання активів промислового гіганта, на суму понад 500 мільйонів гривень.
  • 2 травня стало відомо, що Олександра Богуслаєва затримали у Монако. За даними слідства, він на території Франції та Монако легалізовував отримані у злочинний спосіб кошти на суму понад 650 млн доларів.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоУ Координаційному штабі пояснили, чому серед звільнених немає "азовців" і тих, хто в полоні з 2014 року
оновленоУ Москві заявили про атаку безпілотників, аеропорти не працювали
Зеленський запровадив санкції проти Мосійчука та сина Богуслаєва
Асєєв: Серед звільнених з полону немає цивільних, які там вже 8 років
Прокопенко: В обміні 1000 на 1000 – жодного азовця. Це ганьба
Під час рекордної атаки загинули 12 людей, ще понад 60 поранені
Усі новини...
Останні новини
20:06
Зеленський пояснив, за що запровадив санкції й анонсував нові
20:01
Уламки російського БпЛА пошкодили гуртожитки столичних вишів: що відомо про постраждалих
19:58
У Трампа нарешті відреагували на масовані російські обстріли України
19:39
Швеція розібралась з Данією у матчі за бронзу чемпіонату світу з хокею
19:31
Конгресмен-республіканець: Україну слід озброїти до зубів, активи РФ – конфіскувати
19:26
Атака РФ на Київщину: кількість постраждалих зросла до 33, з них 7 дітей
19:20
На Херсонщині через атаку дрона поранено рятувальника
19:06
оновленоУ Координаційному штабі пояснили, чому серед звільнених немає "азовців" і тих, хто в полоні з 2014 року
19:00
Французька Рив’єра вдруге за два дні без світла, підозрюють підпал
18:47
велоспортДжиро д’Італія. Іспанець Верона переміг із відриву, Рогліч потрапив у чергову кризу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: