Зеленський запровадив санкції проти Мосійчука та сина Богуслаєва
Україна запровадила персональні санкції проти колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука та сина експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва – Олександра.
Джерело: Указ президента №345/2025
Деталі: Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування, 25 травня.
Санкції проти Богуслаєва-молодшого передбачають тимчасове блокування активів – тобто заборону користуватись і розпоряджатися майном напряму чи через посередників.
Також вводяться обмеження на торговельні операції, участь у приватизації, публічних закупівлях, заборона передання технологій, укладення угод та виплати дивідендів.
Зокрема санкції проти Богуслаєва містять:
- припинення польотів, перевезень і транзиту ресурсів через Україну
- запобігання виведенню коштів за кордон
- припинення дії дозвільних документів, зокрема на користування надрами
- заборона приватизації
- заборона держзакупівель
- заборона операцій із цінними паперами
- заборона збільшення капіталу
- припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм
- припинення обмінів, співпраці, освітніх і спортивних контактів
- анулювання візитів та переговорів щодо укладення угод.
- заборона на набуття у власність земельних ділянок.
Такі ж санкції запроваджені проти колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука.
Також введено санкції проти засновника сайту "Дорожній контроль" Ростислава Шапошнікова.
Передісторія:
- 22 травня Служба безпеки України повідомила про арешт активів сина експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва – Олександра, який разом із батьком фігурує у справі про розкрадання активів промислового гіганта, на суму понад 500 мільйонів гривень.
- 2 травня стало відомо, що Олександра Богуслаєва затримали у Монако. За даними слідства, він на території Франції та Монако легалізовував отримані у злочинний спосіб кошти на суму понад 650 млн доларів.