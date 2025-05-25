Росіяни вбили чоловіка на Сумщині, ще одного поранено

Внаслідок ворожого обстрілу села Кіндратівка на Сумщині в неділю загинув чоловік, ще одного цивільного поранено, але наразі його не можуть госпіталізувати через загрозу повторних обстрілів.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні російські війська обстріляли з артилерії село Кіндратівка Хотінської громади.

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Унаслідок атаки, на жаль, загинув 48-річний місцевий мешканець. Ще один цивільний – 52-річний чоловік – зазнав поранення. Йому надали першу медичну допомогу на місці.

Через загрозу повторних обстрілів наразі немає можливості доставити пораненого до лікарні. Як тільки безпекова ситуація дозволить – його госпіталізують".