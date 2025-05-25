Россияне убили мужчину на Сумщине, еще один ранен
Воскресенье, 25 мая 2025, 22:52
В результате вражеского обстрела села Кондратовка на Сумщине в воскресенье погиб мужчина, еще один гражданский ранен, но пока его не могут госпитализировать из-за угрозы повторных обстрелов.
Источник: председатель Сумской ОГА Олег Григоров в Facebook
Прямая речь: "Сегодня российские войска обстреляли из артиллерии село Кондратовка Хотинской громады.
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В результате атаки, к сожалению, погиб 48-летний местный житель. Еще один гражданский – 52-летний мужчина – получил ранения. Ему оказали первую медицинскую помощь на месте.
Из-за угрозы повторных обстрелов пока нет возможности доставить раненого в больницу. Как только ситуация с безопасностью позволит – его госпитализируют".