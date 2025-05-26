Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА: пролунало щонайменше 13 вибухів
Понеділок, 26 травня 2025, 01:10
У ніч на 26 травня російські війська здійснюють масовану атаку безпілотниками на Харків. У місті пролунало щонайменше 13 вибухів.
Джерело: "Суспільне Харків", голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова Синєгубова: "Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА. В деяких районах міста було чутно потужні вибухи".
Реклама:
Деталі: За повідомленням "Суспільного", у Харкові пролунало щонайменше 13 вибухів.
Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється.