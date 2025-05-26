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Харьков и пригород под атакой вражеских БпЛА: прозвучало не менее 13 взрывов

Иван ДьяконовПонедельник, 26 мая 2025, 01:10
Харьков и пригород под атакой вражеских БпЛА: прозвучало не менее 13 взрывов
иллюстративное фото: "Суспільне"

В ночь на 26 мая российские войска осуществляют массированную атаку беспилотниками на Харьков. В городе прозвучало по меньшей мере 13 взрывов.

Источник: "Суспільне Харків", председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "Харьков и пригород под атакой вражеских БПЛА. В некоторых районах города были слышны мощные взрывы".

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Детали: По сообщению "Суспільного", в Харькове прогремело не менее 13 взрывов.

Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.

Харьковбеспилотникивзрыв
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