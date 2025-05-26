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Генінспектор Збройних сил Німеччини наказав терміново переозброїти армію через загрозу нападу Росії – Reuters

Іван Д'яконовПонеділок, 26 травня 2025, 04:33
Генінспектор Збройних сил Німеччини наказав терміново переозброїти армію через загрозу нападу Росії – Reuters
Карстен Броєр. Фото: Getty Images

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Броєр видав директиву щодо повного забезпечення Бундесверу сучасним озброєнням та технікою до 2029 року. У документі особливу увагу приділено необхідності якнайшвидше розширити оборонні та наступальні можливості країни через загрозу нападу Росії на територію НАТО.

Виправлено: У попередній версії новини була помилка у назві посади Карстена Броєра. Просимо вибачення у читачів УП.

Джерело: Reuters з посиланням на документ, який опинився у розпорядженні агентства

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Деталі: За оцінками Броєра та інших високопосадовців НАТО, до 2029 року Росія може відновити свої війська достатньо, щоб здійснити напад на територію НАТО.

У директиві Броєр визначає пріоритети щодо того, яке озброєння має бути придбане або вироблене в першу чергу.

За інформацією джерел Reuters, НАТО вимагає від Берліна щонайменше вчетверо посилити протиповітряну оборону – від далекобійних систем, таких як Patriot, до систем ближнього радіусу дії.

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Ще одним важливим завданням названо підвищення спроможності армії здійснювати високоточні удари по цілях на глибину понад 500 км у тилу противника.

Броєр також наказав збільшити запаси боєприпасів і підвищити мінімальні обсяги накопичення для всіх типів озброєння. 

Дослівно: "Інші пріоритети, зазначені в документі, включають швидке розширення спроможностей Німеччини у сфері радіоелектронної боротьби та створення стійкої системи "наступальних і оборонних можливостей" у космосі".

Деталі: У середині травня головнокомандувач німецької армії Альфонс Майс заявив, що масштабна соціальна та промислова мобілізація Росії свідчить про те, що російські війська швидко набирають вогневу міць.

"Не пізніше 2029 року російські війська будуть здатні до масштабної агресії з використанням конвенційної зброї проти території НАТО. Але вони можуть почати випробовувати нас набагато раніше", – сказав він.

Передісторія: 

НімеччинаРосіязброяНАТО
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