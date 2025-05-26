Генинспектор Вооруженных сил Германии приказал срочно перевооружить армию из-за угрозы нападения России – Reuters

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер издал директиву по полному обеспечению Бундесвера современным вооружением и техникой до 2029 года. В документе особое внимание уделено необходимости как можно быстрее расширить оборонительные и наступательные возможности страны из-за угрозы нападения России на территорию НАТО.

Исправлено: В предыдущей версии новости была ошибка в названии должности Карстена Броера. Приносим извинения читателям УП.

Источник: Reuters со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении агентства

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Детали: По оценкам Броера и других высокопоставленных чиновников НАТО, к 2029 году Россия может восстановить свои войска достаточно, чтобы осуществить нападение на территорию НАТО.

В директиве Бройер определяет приоритеты относительно того, какое вооружение должно быть приобретено или произведено в первую очередь.

По информации источников Reuters, НАТО требует от Берлина как минимум вчетверо усилить противовоздушную оборону – от дальнобойных систем, таких как Patriot, до систем ближнего радиуса действия.

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Еще одной важной задачей названо повышение способности армии осуществлять высокоточные удары по целям на глубину более 500 км в тылу противника.

Бройер также приказал увеличить запасы боеприпасов и повысить минимальные объемы накопления для всех типов вооружения.

Дословно: "Другие приоритеты, указанные в документе, включают быстрое расширение возможностей Германии в сфере радиоэлектронной борьбы и создание устойчивой системы "наступательных и оборонительных возможностей" в космосе".

Детали: В середине мая главнокомандующий немецкой армии Альфонс Майс заявил, что масштабная социальная и промышленная мобилизация России свидетельствует о том, что российские войска быстро набирают огневую мощь.

"Не позднее 2029 года российские войска будут способны к масштабной агрессии с использованием конвенционного оружия против территории НАТО. Но они могут начать испытывать нас гораздо раньше", – сказал он.

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