Росіяни атакували Запорізьку область: двоє людей поранені – ОВА

У ніч на 26 травня російські війська обстріляли село Юрківка Запорізької області, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

Пряма мова: "Двоє людей поранені через атаку росіян по Запорізькому району. Після опівночі ворог ударив по селу Юрківка. Поцілив по приватному будинку. Дім зруйнований. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та автівки поруч".

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Деталі: За інформацією Федорова, постраждали 60-річна жінка та 52-річний чоловік. Постраждалим була надана необхідна медична допомога.