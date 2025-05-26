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Россияне атаковали Запорожскую область: два человека ранены – ОВА

Понедельник, 26 мая 2025, 06:05
Россияне атаковали Запорожскую область: два человека ранены – ОВА
Фото: Запорожская ОВА

В ночь на 26 мая российские войска обстреляли село Юрковка Запорожской области, в результате чего пострадали два человека.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров

Прямая речь: "Два человека ранены из-за атаки россиян по Запорожскому району. После полуночи враг ударил по селу Юрковка. Попал по частному дому. Дом разрушен. Взрывной волной повреждены дома и машины рядом".

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Детали: По информации Федорова, пострадали 60-летняя женщина и 52-летний мужчина. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

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