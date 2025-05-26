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Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкоджено будинки, авто, вирувала пожежа

Ірина БалачукПонеділок, 26 травня 2025, 07:35
Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкоджено будинки, авто, вирувала пожежа
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Уночі 26 травня російські окупанти атакували Дніпропетровську область з різних видів озброєння, внаслідок чого вирувала пожежа, пошкоджено житлові будинки та авто.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Через атаку у Кам'янському районі сталася пожежа, її оперативно загасили.  Агресор бив по Нікопольщині з РСЗВ "Град", артилерії, цілив БпЛА. Потерпали сам Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджені багатоквартирні та приватний будинки, авто". 

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Фото з Telegram Сергія Лисака 

Деталі: Лисак підкреслив, що люди не постраждали. 

 
Фото з Telegram Сергія Лисака

Також загарбники атакували FPV-дроном Маломихайлівську громаду Синельниківського району – там побиті 2 оселі.

 
Фото з Telegram Сергія Лисака

"Вночі українські захисники знищили над Дніпропетровщиною 3 безпілотники", – підсумував голова ОВА.

Дніпропетровська областьпожежабезпілотники
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