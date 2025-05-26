Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкоджено будинки, авто, вирувала пожежа

Уночі 26 травня російські окупанти атакували Дніпропетровську область з різних видів озброєння, внаслідок чого вирувала пожежа, пошкоджено житлові будинки та авто.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Через атаку у Кам'янському районі сталася пожежа, її оперативно загасили. Агресор бив по Нікопольщині з РСЗВ "Град", артилерії, цілив БпЛА. Потерпали сам Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджені багатоквартирні та приватний будинки, авто".

Реклама:

Фото з Telegram Сергія Лисака

Деталі: Лисак підкреслив, що люди не постраждали.

Фото з Telegram Сергія Лисака

Також загарбники атакували FPV-дроном Маломихайлівську громаду Синельниківського району – там побиті 2 оселі.

Фото з Telegram Сергія Лисака

"Вночі українські захисники знищили над Дніпропетровщиною 3 безпілотники", – підсумував голова ОВА.