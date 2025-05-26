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Россияне атаковали Днепропетровскую область: повреждены дома, авто, бушевал пожар

Ирина БалачукПонедельник, 26 мая 2025, 07:35
Россияне атаковали Днепропетровскую область: повреждены дома, авто, бушевал пожар
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Ночью 26 мая российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область из различных видов вооружения, в результате чего бушевал пожар, повреждены жилые дома и авто.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Из-за атаки в Каменском районе произошел пожар, его оперативно потушили. Агрессор бил по Никопольщине из РСЗО "Град", артиллерии, целился БпЛА. Пострадали сам Никополь и Марганецкая община. Повреждены многоквартирные и частные дома, авто". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: Лысак подчеркнул, что люди не пострадали. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Также захватчики атаковали FPV-дроном Маломихайловскую общину Синельниковского района – там побиты 2 дома. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

"Ночью украинские защитники уничтожили над Днепропетровщиной 3 беспилотника", – подытожил глава ОГА.

Днепропетровская областьпожарбеспилотники
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