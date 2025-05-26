Россияне атаковали Днепропетровскую область: повреждены дома, авто, бушевал пожар
Понедельник, 26 мая 2025, 07:35
Ночью 26 мая российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область из различных видов вооружения, в результате чего бушевал пожар, повреждены жилые дома и авто.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Из-за атаки в Каменском районе произошел пожар, его оперативно потушили. Агрессор бил по Никопольщине из РСЗО "Град", артиллерии, целился БпЛА. Пострадали сам Никополь и Марганецкая община. Повреждены многоквартирные и частные дома, авто".
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Детали: Лысак подчеркнул, что люди не пострадали.
Также захватчики атаковали FPV-дроном Маломихайловскую общину Синельниковского района – там побиты 2 дома.
"Ночью украинские защитники уничтожили над Днепропетровщиной 3 беспилотника", – подытожил глава ОГА.