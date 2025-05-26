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ЗСУ за добу знешкодили ще 1000 окупантів – Генштаб

Ірина БалачукПонеділок, 26 травня 2025, 07:48
ЗСУ за добу знешкодили ще 1000 окупантів – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 тисячу окупантів та 475 одиниць озброєння та військової техніки росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.05.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 981 850 (+1000) осіб,

  • танків – 10 858 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 22 641 (+8) од,
  • артилерійських систем – 28 320 (+51) од,
  • РСЗВ – 1 397 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 171 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 631 (+264) од,
  • крилатих ракет – 3 256 (+53) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49 843 (+92) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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