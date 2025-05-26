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ВСУ за сутки обезвредили еще 1000 оккупантов – Генштаб

Ирина БалачукПонедельник, 26 мая 2025, 07:48
ВСУ за сутки обезвредили еще 1000 оккупантов – Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 тысячу оккупантов и 475 единиц вооружения и военной техники россиян.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 981 850 (+1000) человек,
  • танков – 10 858 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 641 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 28 320 (+51) ед,
  • РСЗО – 1 397 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1 171 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 37 631 (+264) ед,
  • крылатых ракет – 3 256 (+53) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 49 843 (+92) ед.

Данные уточняются.

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