ВСУ за сутки обезвредили еще 1000 оккупантов – Генштаб
Понедельник, 26 мая 2025, 07:48
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 тысячу оккупантов и 475 единиц вооружения и военной техники россиян.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.05.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 981 850 (+1000) человек,
- танков – 10 858 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 22 641 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 28 320 (+51) ед,
- РСЗО – 1 397 (+1) ед,
- средств ПВО – 1 171 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 37 631 (+264) ед,
- крылатых ракет – 3 256 (+53) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 49 843 (+92) ед.
Данные уточняются.