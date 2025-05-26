Нічна атака: окупанти зруйнували будинок в Одеському районі та пошкодили гаражі і авто

Російські окупанти атакували Одещину, внаслідок чого зруйновано житловий будинок, пошкоджено дахи інших будинків, гаражі та автомобілі.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Вночі внаслідок влучання ворожих дронів виникли пожежі та руйнування в приватних домоволодіннях. В місцях влучань в Одеському районі сталось руйнування житлового будинку на площі 100 м.кв. з подальшим загоранням, рятувальники оперативно ліквідували пожежу".

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Фото ДСНС

Деталі: Крім того, пошкоджено дахи житлових будинків, надвірну споруду, 2 гаражі, 3 легкових автомобіля, паркан та газовий трубопровід без послідуючого загорання.

Фото ДСНС

За іншою адресою зруйновано 2 гаражі з подальшим загоранням, знищено легковий автомобіль та пошкоджено житловий будинок.



"На щастя, загиблих та постраждалих немає", – повідомили в ДСНС.

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