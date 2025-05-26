Нічна атака: окупанти зруйнували будинок в Одеському районі та пошкодили гаражі і авто
Російські окупанти атакували Одещину, внаслідок чого зруйновано житловий будинок, пошкоджено дахи інших будинків, гаражі та автомобілі.
Джерело: ДСНС в Telegram
Дослівно служба: "Вночі внаслідок влучання ворожих дронів виникли пожежі та руйнування в приватних домоволодіннях. В місцях влучань в Одеському районі сталось руйнування житлового будинку на площі 100 м.кв. з подальшим загоранням, рятувальники оперативно ліквідували пожежу".
Деталі: Крім того, пошкоджено дахи житлових будинків, надвірну споруду, 2 гаражі, 3 легкових автомобіля, паркан та газовий трубопровід без послідуючого загорання.
За іншою адресою зруйновано 2 гаражі з подальшим загоранням, знищено легковий автомобіль та пошкоджено житловий будинок.
"На щастя, загиблих та постраждалих немає", – повідомили в ДСНС.
Передісторія:
- У ніч на 26 травня російські війська здійснили пуски ракет з бортів стратегічної авіації по території України. Також загарбники атакували безпілотниками.