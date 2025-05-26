Ночная атака: оккупанты разрушили дом в Одесском районе и повредили гаражи и авто

Российские оккупанты атаковали Одесскую область, в результате чего разрушен жилой дом, повреждены крыши других домов, гаражи и автомобили.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Ночью в результате попадания вражеских дронов возникли пожары и разрушения в частных домовладениях. В местах попаданий в Одесском районе произошло разрушение жилого дома на площади 100 м.кв. с последующим возгоранием, спасатели оперативно ликвидировали пожар".

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ФОТО ГСЧС

Детали: Кроме того, повреждены крыши жилых домов, надворная постройка, 2 гаража, 3 легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод без последующего возгорания.

По другому адресу разрушены 2 гаража с последующим возгоранием, уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом.

ФОТО ГСЧС

"К счастью, погибших и пострадавших нет", – сообщили в ГСЧС.

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