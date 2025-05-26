Нічна атака на Київщину та Черкащину: без жертв, але пошкоджені будинки, господарчі споруди та авто

У ніч на 26 травня російські загарбники атакували Київ, область та Черкащину ударними БпЛА, внаслідок чого є пошкодження будинків, господарчих споруд та авто, у столиці уламки попадали на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку, обійшлося без жертв.

Джерело: начальник Київської МВА Тимур Ткаченко у Telegram, Київська ОВА у Telegram, начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, поліція Київщини у Telegram

Дослівно Ткаченко: "Київ третю ніч поспіль під російськими обстрілами. Цієї ночі тривога тривала 6 годин. Ворог бив ударними дронами".

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Деталі: Він повідомив, що внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі міста, в одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку.

За словами, Ткаченка, на щастя, обійшлося без постраждалих.

У Київській області внаслідок ворожої атаки влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено, постраждалих серед населення немає.

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У Бориспільському районі пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди, у Фастівському районі пошкоджено один приватний будинок. У Бучанському районі пошкоджено автомобіль.

У Черкаській області знешкоджено 25 російських БпЛА. Повідомляється, що травмованих немає, звернень про шкоду від уламків до влади поки не надходило, обстеження території триває.

Також Табурець уточнив наслідки після ворожих атак напередодні. Зокрема, на Уманщині вибуховою хвилею пошкоджено вікна професійного ліцею, котельні та житлового будинку.