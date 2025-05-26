Атака на Киевщину и Черкасчину области: без жертв, но повреждены дома, хозяйственные постройки и авто

В ночь на 26 мая российские захватчики атаковали Киев, область и Черкасскую область ударными БпЛА, в результате чего есть повреждения домов, хозяйственных построек и авто, в столице обломки попадали на территории гаражного кооператива и заведения отдыха, обошлось без жерв.

Источник: начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко в Telegram, Киевская ОВА в Telegram, начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, полиция Киевщины в Telegram

Дословно Ткаченко: "Киев третью ночь подряд под российскими обстрелами. Этой ночью тревога продолжалась 6 часов. Враг бил ударными дронами".

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Детали: Он сообщил, что в результате атаки есть повреждения в Днепровском районе города, в одном из жилых домов выбиты окна. Также, зафиксировано падение обломков на территории гаражного кооператива и заведения отдыха.

По словам, Ткаченко, к счастью, обошлось без пострадавших.

В Киевской области в результате вражеской атаки попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено, пострадавших среди населения нет.

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В Бориспольском районе повреждены три частных дома и хозяйственные постройки, в Фастовском районе поврежден один частный дом. В Бучанском районе поврежден автомобиль.

В Черкасской области обезврежено 25 российских БпЛА. Сообщается, что травмированных нет, обращений о вреде от обломков к властям пока не поступало, обследование территории продолжается.

Также Табурец уточнил последствия после вражеских атак накануне. В частности, на Уманщине взрывной волной