Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Атака на Киевщину и Черкасчину области: без жертв, но повреждены дома, хозяйственные постройки и авто

Станислав ПогориловПонедельник, 26 мая 2025, 09:19
Атака на Киевщину и Черкасчину области: без жертв, но повреждены дома, хозяйственные постройки и авто
фото: полиция Киевщины

В ночь на 26 мая российские захватчики атаковали Киев, область и Черкасскую область ударными БпЛА, в результате чего есть повреждения домов, хозяйственных построек и авто, в столице обломки попадали на территории гаражного кооператива и заведения отдыха, обошлось без жерв.

Источник: начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко в Telegram, Киевская ОВА в Telegram, начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, полиция Киевщины в Telegram

Дословно Ткаченко: "Киев третью ночь подряд под российскими обстрелами. Этой ночью тревога продолжалась 6 часов. Враг бил ударными дронами".

Реклама:

Детали: Он сообщил, что в результате атаки есть повреждения в Днепровском районе города, в одном из жилых домов выбиты окна. Также, зафиксировано падение обломков на территории гаражного кооператива и заведения отдыха.

По словам, Ткаченко, к счастью, обошлось без пострадавших.

В Киевской области в результате вражеской атаки попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено, пострадавших среди населения нет.

РЕКЛАМА:
 

В Бориспольском районе повреждены три частных дома и хозяйственные постройки, в Фастовском районе поврежден один частный дом. В Бучанском районе поврежден автомобиль.

 

В Черкасской области обезврежено 25 российских БпЛА. Сообщается, что травмированных нет, обращений о вреде от обломков к властям пока не поступало, обследование территории продолжается.

Также Табурец уточнил последствия после вражеских атак накануне. В частности, на Уманщине взрывной волной

беспилотникиКиевская областьЧеркасская областьКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Из-за Трампа: в НАТО готовят мини-декларацию саммита и, вероятно, не упомянут Украину – СМИ
Новая рекордная атака дронов РФ: ПВО обезвредила 288 БпЛА и уничтожила 9 крылатых ракет
Трамп отложил введение 50% пошлин на товары из ЕС до 9 июля
Путин хочет всю Украину, он совершенно сошел с ума – Трамп
Трамп раскритиковал Путина: "Что с ним случилось, черт возьми?"
The Economist: Атаки РФ с использованием 1000 ударных БпЛА могут стать реальностью
Все новости...
беспилотники
В России заявили о масштабной дроновой атаке: под ударом были оборонные заводи
Ночная атака: оккупанты разрушили дом в Одесском районе и повредили гаражи и авто
Россияне атаковали Днепропетровскую область: повреждены дома, авто, бушевал пожар
Последние новости
12:01
Нацкомиссия по ценным бумагам ограничит операции торговцев с валютными облигациями
11:52
відео Камеры зафиксировали странный инцидент между президентом Франции Макроном и его женой
11:42
Из-за Трампа: в НАТО готовят мини-декларацию саммита и, вероятно, не упомянут Украину – СМИ
11:42
"Оболонь" монополизировала поставки воды для ВСУ, подняв цену - Наші гроші
11:38
В Киеве воспитателей детсада, где травмировался ребенок, разоблачили на подделке документов
11:25
Украина планирует импортировать газ новым путем
11:19
Программисты в Amazon жалуются, что ИИ превратил их работу в скоростной конвейер
11:03
Новая рекордная атака дронов РФ: ПВО обезвредила 288 БпЛА и уничтожила 9 крылатых ракет
10:56
Долгожданный триумф США, провал для Кросби, сказка от сборной Дании: итоги чемпионата мира по хоккею
10:53
Во Вьетнаме мужчина сломал трон последнего императора страны: виновника проверят психиатры
Все новости...
Реклама:
Реклама: