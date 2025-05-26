МЗС Фінляндії викликало посла РФ після вторгнення російських літаків у її повітряний простір
Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Російської Федерації з вимогою надати пояснення щодо порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками 23 травня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Yle
Деталі: Два російські військові літаки підозрюються в порушенні повітряного простору Фінляндії біля Порвоо. Міністр оборони Антті Хяккянен прокоментував тоді, що підозра в порушенні територіальної цілісності розглядається серйозно.
До Росії буде направлено запит про роз'яснення з цього приводу.
Берегова охорона Фінської затоки розпочала попереднє розслідування інциденту.
Хякканен також заявив, що активність Росії в Балтійському морі явно зросла, що підвищує напруженість у регіоні.
Минулого тижня польські винищувачі перехопили російський бомбардувальник Су-24 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.