МЗС Фінляндії викликало посла РФ після вторгнення російських літаків у її повітряний простір

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Російської Федерації з вимогою надати пояснення щодо порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками 23 травня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Yle

Деталі: Два російські військові літаки підозрюються в порушенні повітряного простору Фінляндії біля Порвоо. Міністр оборони Антті Хяккянен прокоментував тоді, що підозра в порушенні територіальної цілісності розглядається серйозно.

Реклама:

До Росії буде направлено запит про роз'яснення з цього приводу.

Берегова охорона Фінської затоки розпочала попереднє розслідування інциденту.

Хякканен також заявив, що активність Росії в Балтійському морі явно зросла, що підвищує напруженість у регіоні.

РЕКЛАМА:

Минулого тижня польські винищувачі перехопили російський бомбардувальник Су-24 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.