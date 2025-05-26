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МЗС Фінляндії викликало посла РФ після вторгнення російських літаків у її повітряний простір

Іванна Костіна, Анастасія ПроцПонеділок, 26 травня 2025, 09:15
МЗС Фінляндії викликало посла РФ після вторгнення російських літаків у її повітряний простір
Ілюстративне фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Російської Федерації з вимогою надати пояснення щодо порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками 23 травня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Yle 

Деталі: Два російські військові літаки підозрюються в порушенні повітряного простору Фінляндії біля Порвоо. Міністр оборони Антті Хяккянен прокоментував тоді, що підозра в порушенні територіальної цілісності розглядається серйозно.

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До Росії буде направлено запит про роз'яснення з цього приводу.

Берегова охорона Фінської затоки розпочала попереднє розслідування інциденту.

Хякканен також заявив, що активність Росії в Балтійському морі явно зросла, що підвищує напруженість у регіоні.

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Минулого тижня польські винищувачі перехопили російський бомбардувальник Су-24 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

ФінляндіяРосія
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