МИД Финляндии вызвал посла РФ после вторжения российских самолетов в ее воздушное пространство
Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла Российской Федерации с требованием предоставить объяснения относительно нарушения воздушного пространства страны российскими военными самолетами 23 мая.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle
Детали: Два российских военных самолета подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии возле Порвоо. Министр обороны Антти Хяккянен прокомментировал тогда, что подозрение в нарушении территориальной целостности рассматривается серьезно.
В Россию будет направлен запрос о разъяснении по этому поводу.
Береговая охрана Финского залива начала предварительное расследование инцидента.
Хякканен также заявил, что активность России в Балтийском море явно возросла, что повышает напряженность в регионе.
На прошлой неделе польские истребители перехватили российский бомбардировщик Су-24 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.