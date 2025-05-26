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МИД Финляндии вызвал посла РФ после вторжения российских самолетов в ее воздушное пространство

Иванна Костина, Анастасия ПроцПонедельник, 26 мая 2025, 09:15
МИД Финляндии вызвал посла РФ после вторжения российских самолетов в ее воздушное пространство
Иллюстративное фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла Российской Федерации с требованием предоставить объяснения относительно нарушения воздушного пространства страны российскими военными самолетами 23 мая.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Детали: Два российских военных самолета подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии возле Порвоо. Министр обороны Антти Хяккянен прокомментировал тогда, что подозрение в нарушении территориальной целостности рассматривается серьезно.

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В Россию будет направлен запрос о разъяснении по этому поводу.

Береговая охрана Финского залива начала предварительное расследование инцидента.

Хякканен также заявил, что активность России в Балтийском море явно возросла, что повышает напряженность в регионе.

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На прошлой неделе польские истребители перехватили российский бомбардировщик Су-24 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

ФинляндияРосcия
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