В пам'ять про бої за Донецький аеропорт: Зеленський запровадив день ССО

Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 27 травня Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Джерело: указ глави держави, пресслужба ССО

Дослівно документ: "Вшановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю:

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Установити в Україні День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який відзначати щороку 27 травня".

Деталі: Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У ССО нагадують, що цього дня 2014 року воїни полків спецпризначення, майбутніх ССО, разом із побратимами з інших складових Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ та встановили прапор України.

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Попередній указ президента України від 26 липня 2016 року № 311/2016 "Про День Сил спеціальних операцій Збройних сил України" втрачає силу.

Окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака дата 29 липня визначена днем вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій.

Довідково: У 2016 році День ССО був встановлений на 29 липня, однак не був повноцінним святом, оскільки припадав на трагічну для спецпризначенців дату.

29 липня 2014 року загинула група спеціального призначення третього полку імені князя Святослава Хороброго, яка виконувала бойове завдання в районі міста Сніжне Донецької області.

Перебуваючи на тимчасово непідконтрольній території, вони були викриті місцевим населенням, яке сповістило бойовиків "ДНР". Терористи атакували бійців ССО із засідки.

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