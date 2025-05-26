В память о боях за Донецкий аэропорт: Зеленский ввел день ССО

Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 27 мая Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Источник: указ главы государства, пресс-служба ССО

Дословно документ: "Отмечая мужество и героизм воинов Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций постановляю:

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Установить в Украине День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно 27 мая".

Детали: Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В ССО напоминают, что в этот день 2014 года воины полков спецназначения, будущих ССО, вместе с собратьями из других составляющих Сил обороны провели операцию по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта от вражеских войск и установили флаг Украины.

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Предыдущий указ президента Украины от 26 июля 2016 года № 311/2016 "О Дне Сил специальных операций Вооруженных сил Украины" теряет силу.

Отдельным приказом командующего ССО генерал-майора Александра Трепака дата 29 июля определена днем чествования павших воинов Сил специальных операций.

Справка: В 2016 году День ССО был установлен на 29 июля, однако не был полноценным праздником, поскольку приходился на трагическую для спецназовцев дату.

29 июля 2014 года погибла группа специального назначения третьего полка имени князя Святослава Храброго, которая выполняла боевую задачу в районе города Снежное Донецкой области.

Находясь на временно неподконтрольной территории, они были разоблачены местным населением, которое известило боевиков "ДНР". Террористы атаковали бойцов ССО из засады.

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