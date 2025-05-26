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Глава МЗС Туреччини приїхав до Москви, де зустрівся з Мединським

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 травня 2025, 14:54
Глава МЗС Туреччини приїхав до Москви, де зустрівся з Мединським
Володимир Мединський, Хакан Фідан, фото: МЗС Туреччини

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан перебуває з візитом у Москві, під час якого у нього заплановані переговори, зокрема, про завершення війни в Україні. Він вже зустрівся з очільником переговорної делегації РФ у Стамбулі Володимиром Мединським.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на турецьке МЗС

Дослівно: "Міністр Хакан Фідан зустрівся у Москві з радником президента Російської Федерації Володимиром Мединським".

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Також повідомляли, що під час візиту Фідан зустрінеться з лідером Росії Владіміром Путіним і міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим. 

Що було раніше:

  • Домовленість про великий обмін військовополоненими стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі, яка відбулася 16 травня вперше за більш ніж три роки.
  • Російську делегацію на переговорах тоді очолював Мединський.
  • Росіяни у Стамбулі висунули низку завідомо неприйнятних умов Україні.

ТуреччинаРосіяросійсько-українська війна
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