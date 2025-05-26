Глава МЗС Туреччини приїхав до Москви, де зустрівся з Мединським
Понеділок, 26 травня 2025, 14:54
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан перебуває з візитом у Москві, під час якого у нього заплановані переговори, зокрема, про завершення війни в Україні. Він вже зустрівся з очільником переговорної делегації РФ у Стамбулі Володимиром Мединським.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на турецьке МЗС
Дослівно: "Міністр Хакан Фідан зустрівся у Москві з радником президента Російської Федерації Володимиром Мединським".
Реклама:
Також повідомляли, що під час візиту Фідан зустрінеться з лідером Росії Владіміром Путіним і міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.
Що було раніше:
- Домовленість про великий обмін військовополоненими стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі, яка відбулася 16 травня вперше за більш ніж три роки.
- Російську делегацію на переговорах тоді очолював Мединський.
- Росіяни у Стамбулі висунули низку завідомо неприйнятних умов Україні.