Глава МЗС Туреччини приїхав до Москви, де зустрівся з Мединським

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан перебуває з візитом у Москві, під час якого у нього заплановані переговори, зокрема, про завершення війни в Україні. Він вже зустрівся з очільником переговорної делегації РФ у Стамбулі Володимиром Мединським.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на турецьке МЗС

Дослівно: "Міністр Хакан Фідан зустрівся у Москві з радником президента Російської Федерації Володимиром Мединським".

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Також повідомляли, що під час візиту Фідан зустрінеться з лідером Росії Владіміром Путіним і міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.

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