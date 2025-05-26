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Глава МИД Турции приехал в Москву, где встретился с Мединским

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПонедельник, 26 мая 2025, 14:54
Глава МИД Турции приехал в Москву, где встретился с Мединским
Владимир Мединский, Хакан Фидан, фото: МИД Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан находится с визитом в Москве, во время которого у него запланированы переговоры, в частности, о завершении войны в Украине. Он уже встретился с главой переговорной делегации РФ в Стамбуле Владимиром Мединским.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на турецкий МИД

Дословно: "Министр Хакан Фидан встретился в Москве с советником президента Российской Федерации Владимиром Мединским".

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Также сообщалось, что во время визита Фидан встретится с лидером России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Что предшествовало:

  • Договоренность о большом обмене военнопленными стала едва ли не единственным реальным результатом встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле, которая состоялась 16 мая впервые за более чем три года.
  • Российскую делегацию на переговорах тогда возглавлял Мединский.
  • Россияне в Стамбуле выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий Украине.

ТурцияРосcияроссийско-украинская война
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