Глава МИД Турции приехал в Москву, где встретился с Мединским

Глава МИД Турции Хакан Фидан находится с визитом в Москве, во время которого у него запланированы переговоры, в частности, о завершении войны в Украине. Он уже встретился с главой переговорной делегации РФ в Стамбуле Владимиром Мединским.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на турецкий МИД

Дословно: "Министр Хакан Фидан встретился в Москве с советником президента Российской Федерации Владимиром Мединским".

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Также сообщалось, что во время визита Фидан встретится с лидером России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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