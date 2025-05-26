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Терехов: Росія вперше вдарила по Харкову FPV-дроном з бойовою частиною на базі РПГ

Анастасія ПроцПонеділок, 26 травня 2025, 14:59
Терехов: Росія вперше вдарила по Харкову FPV-дроном з бойовою частиною на базі РПГ
ілюстрація: Департамент надзвичайних ситуацій Харківської міської ради

Минулого тижня росіяни вперше за весь час повномасштабного вторгнення застосували FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ по Харкову

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов 

Деталі: За словами Терехова, упродовж тижня по місту було зафіксовано сім влучань, зокрема удар від FPV-дрона з бойовою частиною на базі РПГ, що свідчить про новий тип загрози, спрямованої на пошук слабких місць в обороні.

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Пряма мова: "Харків залишається однією з ключових мішеней на карті ворожого терору. Загалом за минулий тиждень по місту було сім влучань. Вперше за весь час повномасштабного вторгнення противник застосував FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ. Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти "вразливі місця" в обороні міста".

Деталі: За словами мера Харкова, унаслідок атак постраждали 11 людей, серед них — дитина. 14-річний підліток отримав черепно-мозкову травму. За попередніми даними, загиблих немає.

Також Терехов наголосив, що руйнування торкнулися виключно цивільної інфраструктури — приватних будинків, багатоповерхових житлових будівель, типографії та офісних приміщень.

Харків
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