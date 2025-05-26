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Терехов: Россия впервые ударила по Харькову FPV-дроном с боевой частью на базе РПГ

Анастасия ПроцПонедельник, 26 мая 2025, 14:59
Терехов: Россия впервые ударила по Харькову FPV-дроном с боевой частью на базе РПГ
иллюстрация: Департамент чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета

На прошлой неделе россияне впервые за все время полномасштабного вторжения применили FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ по Харькову

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов

Детали: По словам Терехова, в течение недели по городу было зафиксировано семь попаданий, в частности удар от FPV-дрона с боевой частью на базе РПГ, что свидетельствует о новом типе угрозы, направленной на поиск слабых мест в обороне.

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Прямая речь: "Харьков остается одной из ключевых мишеней на карте вражеского террора. Всего за прошедшую неделю по городу было семь попаданий. Впервые за все время полномасштабного вторжения противник применил FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ. Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти "уязвимые места" в обороне города".

Детали: По словам мэра Харькова, в результате атак пострадали 11 человек, среди них - ребенок. 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму. По предварительным данным, погибших нет.

Также Терехов отметил, что разрушения коснулись исключительно гражданской инфраструктуры - частных домов, многоэтажных жилых зданий, типографии и офисных помещений.

Харьков
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