В ЄС відреагували на заяву про відновлення у Європі прямих контактів з Кремлем

Європейський Союз прагне зібрати за одним столом перемовин усі зацікавлені сторони, щоб обговорити припинення вогню в Україні.

Джерело: "Європейська правда", головна речниця Європейського Союзу Паула Піньо на брифінгу в Брюсселі 26 травня

Деталі: Вона коментувала заяву президентки Словенії Наташі Пірц Мусар, яка стверджувала, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила їй про роботу над поновленням зв’язків з Кремлем.

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"Що ми можемо підтвердити, то це те, що ми зацікавлені в тому, щоб зібрати всіх партнерів за одним столом – усі зацікавлені сторони, – щоб обговорити припинення вогню і досягнення миру. Це те, в чому ми зацікавлені".

Водночас вона не спростувала слова Наташі Пірц Мусар про зміст її розмови з фон дер Ляєн.

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Словенії Наташа Пірц Мусар в інтерв’ю розповіла брюссельським журналістам про свою зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої та нібито повідомила, що ЄС працює над відновленням прямих контактів з Росією.

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Нагадаємо, Наташа Пірц Мусар приїздила в Україну у червні 2024 року. Тоді вона заявила, що Україна повинна сама вирішувати, коли і на яких умовах вступати у переговори з Росією.