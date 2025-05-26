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В ЕС отреагировали на заявление о восстановлении в Европе прямых контактов с Кремлем

Татьяна Высоцкая, Алена МазуренкоПонедельник, 26 мая 2025, 15:33
В ЕС отреагировали на заявление о восстановлении в Европе прямых контактов с Кремлем
фото: Pixabay

Европейский Союз стремится собрать за одним столом переговоров все заинтересованные стороны, чтобы обсудить прекращение огня в Украине.

Источник: "Европейская правда", главный пресс-секретарь Европейского Союза Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе 26 мая

Детали: Она комментировала заявление президента Словении Наташи Пирц Мусар, которая утверждала, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила ей о работе над возобновлением связей с Кремлем.

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"Что мы можем подтвердить, так это то, что мы заинтересованы в том, чтобы собрать всех партнеров за одним столом – все заинтересованные стороны, – чтобы обсудить прекращение огня и достижение мира. Это то, в чем мы заинтересованы", – подчеркнула Паула Пиньо.

В то же время она не опровергла слова Наташи Пирц Мусар о содержании ее разговора с фон дер Ляйен.

Как сообщала "Европейская правда", президент Словакии Наташа Пирц Мусар в интервью рассказала брюссельским журналистам о своей встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которой та якобы сообщила, что ЕС работает над восстановлением прямых контактов с Россией.

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Напомним, Наташа Пирц Мусар приезжала в Украину в июне 2024 года. Тогда она заявила, что Украина должна сама решать, когда и на каких условиях вступать в переговоры с Россией.

РосcияУкраинаЕвропаЕС
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