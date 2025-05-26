Чотири країни дозволили Україні бити вглиб Росії – Мерц

Німеччина, Франція, Велика Британія та США зняли обмеження щодо дальності ударів України по Росії їхньою зброєю.

Джерело: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в ефірі німецького суспільного телебачення WDR Europaforum, пише "Європейська правда"

Деталі: У понеділок, 26 травня, Мерц заявив, що більше не існує "жодних обмежень" щодо ударів на велику відстань зброєю, яка постачається Україні британцями, французами, німцями та американцями.

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"Це означає, що Україна тепер може захищатися, включно з ударами по військових об'єктах на території Росії. Донедавна вона цього не могла робити, і донедавна, за дуже рідкісними винятками, не робила. Тепер – може. Вона може вражати військові цілі в тилу, і це є вирішальною якісною зміною у веденні війни Україною", – наголосив німецький канцлер.

Він звернув увагу на те, що Росія "безжально атакує цивільні об’єкти – бомбить міста, дитячі садки, лікарні та будинки для людей похилого віку".

"Україна цього не робить, і ми надаємо великого значення тому, щоб так залишалося й надалі", – додав він.

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Зазначимо, у листопаді 2024 року колишній президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.

За даними ЗМІ, тоді йшлось про територію Курської області і рішення було задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.

Також варто звернути увагу, що Мерц до приходу до влади критикував свого попередника Олафа Шольца за відмову поставити Україні ракети Taurus. Він навіть закликав висунути Владіміру Путіну ультиматум: мовляв, якщо протягом 24 годин він не зупинить вогонь проти України, то Київ отримає ракети.

Після приходу до влади Мерц змінив риторику та оголосив, що потенційне рішення щодо ракет буде узгоджене спільно з союзниками. Мерц також заявив, що не хоче більше публічно говорити про надання Україні конкретних систем озброєння.