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Четыре страны разрешили Украине бить вглубь России – Мерц

Уляна Кричковская, Евгений КизиловПонедельник, 26 мая 2025, 16:39
Четыре страны разрешили Украине бить вглубь России – Мерц
фото: Getty Images

Германия, Франция, Великобритания и США сняли ограничения касательно дальности ударов Украины по России их оружием.

Источник: канцлер Германии Фридрих Мерц в эфире немецкого общественного телевидения WDR Europaforum, пишет "Европейская правда"

Детали: В понедельник, 26 мая, Мерц заявил, что больше не существует "никаких ограничений" по ударам на большое расстояние оружием, которое поставляется Украине британцами, французами, немцами и американцами.

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"Это означает, что Украина теперь может защищаться, включая удары по военным объектам на территории России. До недавнего времени она этого не могла делать, и до недавнего времени, за очень редкими исключениями, не делала. Теперь – может. Она может поражать военные цели в тылу, и это является решающим качественным изменением в ведении войны Украиной", – подчеркнул немецкий канцлер.

Он обратил внимание на то, что Россия "безжалостно атакует гражданские объекты – бомбит города, детские сады, больницы и дома престарелых".

"Украина этого не делает, и мы придаем большое значение тому, чтобы так оставалось и в дальнейшем", – добавил он.

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Отметим, в ноябре 2024 года бывший президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие по территории РФ.

По данным СМИ, тогда речь шла о территории Курской области и решение было задумано как реакция на вовлечение в войну войск Северной Кореи.

Также стоит обратить внимание, что Мерц до прихода к власти критиковал своего предшественника Олафа Шольца за отказ поставить Украине ракеты Taurus. Он даже призвал выдвинуть Владимиру Путину ультиматум: мол, если в течение 24 часов он не остановит огонь против Украины, то Киев получит ракеты.

После прихода к власти Мерц изменил риторику и объявил, что потенциальное решение по ракетам будет согласовано совместно с союзниками. Мерц также заявил, что не хочет больше публично говорить о предоставлении Украине конкретных систем вооружения.

российско-украинская войнаоружиеУкраинаЗапад
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