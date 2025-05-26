Зеленський у середу відвідає Німеччину – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський планує цієї середи, 28 травня, відвідати Берлін.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Як зазначається, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче обговорити під час особистої зустрічі із Зеленським можливі кроки щодо подальших технічних переговорів між Україною та Росією.

Реклама:

Окрім цього, ймовірно, на порядку денному стоятиме й подальша військова підтримка України.

Мерц також має намір поінформувати українського президента про плани щодо нового пакета санкцій ЄС проти Росії, який має на меті посилити тиск на Москву для залучення її до серйозних переговорів.

Як очікується, Зеленський також зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні.

РЕКЛАМА:

У суботу, 11 травня, в Києві відбулася зустріч лідерів "коаліції рішучих", на якій ті оголосили про плани різко посилити санкції проти РФ у разі відмови від перемир'я.

Тоді ж Київ відвідав Мерц. Він пообіцяв продовжити військову підтримку України, наголосивши на тісній координації з європейськими партнерами та США.

А 26 травня він заявив, що від його країни, Франції, Великої Британії та США немає обмежень для України на дальність ударів по РФ.