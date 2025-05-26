Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский в среду посетит Германию - СМИ

Уляна Кричковская, Евгений КизиловПонедельник, 26 мая 2025, 17:47
Зеленский в среду посетит Германию - СМИ
фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в эту среду, 28 мая, посетить Берлин.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Как отмечается, канцлер Германии Фридрих Мерц хочет обсудить во время личной встречи с Зеленским возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и Россией.

Реклама:

Кроме этого, вероятно, на повестке дня будет стоять и дальнейшая военная поддержка Украины.

Мерц также намерен проинформировать украинского президента о планах относительно нового пакета санкций ЕС против России, который имеет целью усилить давление на Москву для привлечения ее к серьезным переговорам.

Как ожидается, Зеленский также встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине.

РЕКЛАМА:

В субботу, 11 мая, в Киеве состоялась встреча лидеров "коалиции решительных", на которой те объявили о планах резко усилить санкции против РФ в случае отказа от перемирия.

Тогда же Киев посетил Мерц. Он пообещал продолжить военную поддержку Украины, отметив тесную координацию с европейскими партнерами и США.

А 26 мая он заявил, что от его страны, Франции, Великобритании и США нет ограничений для Украины на дальность ударов по РФ.

ЗеленскийМерцГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский в среду посетит Германию - СМИ
Четыре страны разрешили Украине бить вглубь России – Мерц
На Полтавщине группа из 7 человек с оружием напала на 2 работников ТЦК
В жилье сотрудника ВАКС обнаружили оборудование для "прослушки"
Министр обороны Нидерландов: Зеленскому ищут место в программе саммита НАТО
Из-за Трампа: в НАТО готовят мини-декларацию саммита и, вероятно, не упомянут Украину – СМИ
Все новости...
Зеленский
Зеленский: Ответом на отказ РФ от прекращения огня должно стать блокирование финансов и нефтяной торговли
В память о боях за Донецкий аэропорт: Зеленский ввел день ССО
Министр обороны Нидерландов: Зеленскому ищут место в программе саммита НАТО
Последние новости
18:00
Сломала обидчику лодыжку: в США девочка спаслась от нападающего благодаря джиу-джитсу
18:00
У "Надра Украины" новый руководитель: займется перспективными участками
17:57
Microsoft добавляет новые ИИ-функции в Paint, Snipping Tool и Notepad
17:47
Зеленский в среду посетит Германию - СМИ
17:00
Борьба за работников на новом уровне: растет количество вакансий с предоставлением жилья
16:49
футболЧеркасский ЛНЗ уволил Григорчука с должности главного тренера
16:39
Четыре страны разрешили Украине бить вглубь России – Мерц
16:38
Раде предлагают выделить дополнительные средства на закупку лекарств: пока недофинансирование составляет 40%
16:29
Стало известно, какие новые и подержанные авто из Китая чаще всего покупали в Украине
16:16
На Полтавщине группа из 7 человек с оружием напала на 2 работников ТЦК
Все новости...
Реклама:
Реклама: