Зеленский в среду посетит Германию - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в эту среду, 28 мая, посетить Берлин.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Как отмечается, канцлер Германии Фридрих Мерц хочет обсудить во время личной встречи с Зеленским возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и Россией.

Реклама:

Кроме этого, вероятно, на повестке дня будет стоять и дальнейшая военная поддержка Украины.

Мерц также намерен проинформировать украинского президента о планах относительно нового пакета санкций ЕС против России, который имеет целью усилить давление на Москву для привлечения ее к серьезным переговорам.

Как ожидается, Зеленский также встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине.

РЕКЛАМА:

В субботу, 11 мая, в Киеве состоялась встреча лидеров "коалиции решительных", на которой те объявили о планах резко усилить санкции против РФ в случае отказа от перемирия.

Тогда же Киев посетил Мерц. Он пообещал продолжить военную поддержку Украины, отметив тесную координацию с европейскими партнерами и США.

А 26 мая он заявил, что от его страны, Франции, Великобритании и США нет ограничений для Украины на дальность ударов по РФ.