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Швеція виділила пів мільярда доларів на оборону України

Уляна Кричковська, Євген КізіловПонеділок, 26 травня 2025, 20:58
Швеція виділила пів мільярда доларів на оборону України
фото: Getty Images

Уряд Швеції виділив 4,8 мільярда шведських крон (близько 504 мільйонів доларів) на зміцнення обороноздатності України. 

Джерело: сайт Міноборони країни, пише "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що 22 травня уряд країни ухвалив рішення доручити Збройним силам Швеції зробити фінансові внески до багатосторонніх фондів та ініціатив, спрямованих на посилення обороноздатності України.

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Загальна сума пожертв становить близько 4,8 млрд шведських крон і ця підтримка є частиною 19-го пакету допомоги, представленого цього року. 

Міжнародна спільнота створила низку багатосторонніх фондів та ініціатив, спрямованих на закупівлю матеріалів та обладнання для зміцнення обороноздатності України. Стокгольм робить внески до кількох з них.

Очільник шведського Міноборони Пол Йонсон підкреслив, що ці кошти зроблять Збройні Сили України та українську оборонну промисловість "сильнішими у захисті від Росії".

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Зокрема йдеться про внески до кількох коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн":

  • Коаліція з розмінування: 100 млн крон (близько $10,5 млн). За ці гроші профінансують закупівлю обладнання для розмінування.
  • Коаліція дронів: 300 млн крон (близько $31,5 млн). Швеція допоможе профінансувати закупівлю різних типів безпілотників.
  • Коаліція з безпеки на морі: 50 млн крон (близько $5,2 млн). Шведський внесок допоможе фінансувати навчання особового складу ВМС України в рамках операції Intercharge.
  • Коаліція систем безпеки та управління ІТ: 30 млн крон (близько $3,1 млн). Кошти підуть на закупівлю обладнання для створення української системи управління системою Delta.

Також шведський уряд погодив подальший внесок у "данську модель" закупівель зброї. Тепер Стокгольм вирішив додатково виділити понад 1 млрд шведських крон (близько $105 млн).

Крім того, уряд вирішив виділити 418 млн шведських крон (близько $43,9 млн) на закупівлю обладнання для бронетехніки. 

Також уряд вирішив підтримати дві багатосторонні ініціативи щодо закупівлі боєприпасів, зокрема чеську. На це виділять додаткові 550 млн шведських крон (близько $57,7 млн).

На додаток уряд виділяє понад 1 млрд шведських крон на закупівлю як систем протиповітряної оборони, так і далекобійних безпілотників.

Нагадаємо, Швеція до 8 березня анонсувала виділення близько 2 млн євро на розвиток можливостей для жінок в Україні, а пізніше – ще близько 137 млн доларів на відновлення та розвиток.

ШвеціяУкраїнагрошіросійсько-українська війна
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