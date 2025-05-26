Швеция выделила полмиллиарда долларов на оборону Украины

Правительство Швеции выделило 4,8 миллиарда шведских крон (около 504 миллионов долларов) на укрепление обороноспособности Украины.

Источник: сайт Минобороны страны, пишет "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что 22 мая правительство страны приняло решение поручить Вооруженным силам Швеции сделать финансовые взносы в многосторонние фонды и инициативы, направленные на усиление обороноспособности Украины.

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Общая сумма пожертвований составляет около 4,8 млрд шведских крон, и эта поддержка является частью 19-го пакета помощи, представленного в этом году.

Международное сообщество создало ряд многосторонних фондов и инициатив, направленных на закупку материалов и оборудования для укрепления обороноспособности Украины. Стокгольм вносит взносы в несколько из них.

Глава шведского Минобороны Пол Йонсон подчеркнул, что эти средства сделают Вооруженные Силы Украины и украинскую оборонную промышленность "сильнее в защите от России".

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В частности, речь идет о взносах в несколько коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн":

Коалиция по разминированию: 100 млн крон (около $10,5 млн). На эти деньги профинансируют закупку оборудования для разминирования.

Коалиция дронов: 300 млн крон (около $31,5 млн). Швеция поможет профинансировать закупку различных типов беспилотников.

Коалиция по безопасности на море: 50 млн крон (около $5,2 млн). Шведский вклад поможет финансировать обучение личного состава ВМС Украины в рамках операции Intercharge.

Коалиция систем безопасности и управления ИТ: 30 млн крон (около $3,1 млн). Средства пойдут на закупку оборудования для создания украинской системы управления системой Delta.

Также шведское правительство согласовало дальнейший вклад в "датскую модель" закупок оружия. Теперь Стокгольм решил дополнительно выделить более 1 млрд шведских крон (около $105 млн).

Кроме того, правительство решило выделить 418 млн шведских крон (около $43,9 млн) на закупку оборудования для бронетехники.

Также правительство решило поддержать две многосторонние инициативы по закупке боеприпасов, в частности чешскую. На это выделят дополнительные 550 млн шведских крон (около $57,7 млн).

В дополнение правительство выделяет более 1 млрд шведских крон на закупку как систем противовоздушной обороны, так и дальнобойных беспилотников.

Напомним, Швеция до 8 марта анонсировала выделение около 2 млн евро на развитие возможностей для женщин в Украине, а позже – еще около 137 млн долларов на восстановление и развитие.