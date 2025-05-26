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Reuters дізналося ще одну "причину" РФ не їхати у Ватикан для переговорів з Україною

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 26 травня 2025, 22:53
Reuters дізналося ще одну причину РФ не їхати у Ватикан для переговорів з Україною
Фото - getty images

У Росії відмовляються розглядати Святий Престол як місце проведення "мирних переговорів" з Україною, прикриваючись зокрема санкціями ЄС.

Джерело: таке пояснення пролунало від високопоставлених джерел Reuters у керівництві Росії, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами одного зі співрозмовників Reuters, "Ватикан, безумовно, не розглядається в Росії як серйозна сила, здатна вирішити такий складний конфлікт".

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Серед причин, які навели три джерела агентства, згадувалась уже поширена Сергієм Лавровим теза, що католицька країна, мовляв, не може бути посередником у війні між "переважно православними державами".

Також вони нарікали, що Ватикан оточений Італією – членом НАТО, яка підтримує Україну і неодноразово запроваджувала санкції проти Росії.

Інший аргумент, який наводили співрозмовники Reuters, полягав у тому, що багатьом росіянам нібито буде дуже важко дістатись Ватикану з Москви через персональні санкції ЄС.

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(Аби проілюструвати зваженість цього аргументу, нагадаємо, що санкції не завадили Лаврову взяти участь у міністерських засіданнях ОБСЄ у 2023 і 2024 році.)

Агентство Bloomberg від російських джерел ще минулого тижня дізналось, що у Кремлі наразі не планують поїздку Владіміра Путіна до Ватикану чи будь-куди ще для переговорів.

Папа Римський Лев XIV сам запропонував надати Ватикан як місце для перемовин між Україною та Росією – цю ідею підтримали Київ, європейські держави та США.

переговориВатиканРосія
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