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Reuters узнало еще одну "причину" РФ не ехать в Ватикан для переговоров с Украиной

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 26 мая 2025, 22:53
Reuters узнало еще одну причину РФ не ехать в Ватикан для переговоров с Украиной
Фото - getty images

Российская сторона отказывается рассматривать Святой Престол как место проведения "мирных переговоров" с Украиной, прикрываясь, в частности, санкциями ЕС.

Источник: такое объяснение прозвучало от высокопоставленных источников Reuters в руководстве России, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам одного из собеседников Reuters, "Ватикан, безусловно, не рассматривается в России как серьезная сила, способная решить такой сложный конфликт".

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Среди причин, которые привели три источника агентства, упоминался уже распространенный Сергеем Лавровым тезис, что католическая страна, мол, не может быть посредником в войне между "преимущественно православными государствами".

Также они сетовали, что Ватикан окружен Италией – членом НАТО, которая поддерживает Украину и неоднократно вводила санкции против России.

Другой аргумент, который приводили собеседники Reuters, заключался в том, что многим россиянам якобы будет очень трудно добраться до Ватикана из Москвы из-за персональных санкций ЕС.

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(Чтобы проиллюстрировать взвешенность этого аргумента, напомним, что санкции не помешали Лаврову принять участие в министерских заседаниях ОБСЕ в 2023 и 2024 годах.)

Агентство Bloomberg из российских источников еще на прошлой неделе узнало, что в Кремле пока не планируют поездку Владимира Путина в Ватикан или куда-либо еще для переговоров.

Папа Римский Лев XIV сам предложил предоставить Ватикан как место для переговоров между Украиной и Россией – эту идею поддержали Киев, европейские государства и США.

переговорыВатиканРосcия
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