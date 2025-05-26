РФ контролює 4 населених пункти на Сумщині, продовжує спроби створити "буферну зону" – ОВА

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що під контролем РФ перебувають населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади на Сумщині.

Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров

Пряма мова: "На сьогодні на території Сумщини під контролем противника знаходяться населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади.

Реклама:

Мешканці цих сіл були давно евакуйовані, загрози для цивільного населення там немає".

Деталі: Глава ОВА додає, що РФ продовжує спроби просування з метою створення так званої "буферної зони".

Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади.

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Сили оборони України та усі складові сил оборони тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогу точних вогневих уражень. Наші захисники рішуче відбивають атаки противника та не дозволяють йому просуватися вглиб території Сумщини".