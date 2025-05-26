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РФ контролирует 4 населенных пункта на Сумщине, продолжает попытки создать "буферную зону" – ОВА

Татьяна ОлейникПонедельник, 26 мая 2025, 23:23
РФ контролирует 4 населенных пункта на Сумщине, продолжает попытки создать буферную зону – ОВА
карта - deepstate

В Сумской областной военной администрации сообщили, что под контролем РФ находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады на Сумщине.

Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров

Прямая речь: "На сегодня на территории Сумщины под контролем противника находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады.

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Жители этих сел были давно эвакуированы, угрозы для гражданского населения там нет".

Детали: Глава ОВА добавляет, что РФ продолжает попытки продвижения с целью создания так называемой "буферной зоны".

Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады.

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Прямая речь: "Силы обороны Украины и все составляющие сил обороны держат ситуацию под контролем, нанося врагу точные огневые поражения. Наши защитники решительно отражают атаки противника и не позволяют ему продвигаться вглубь территории Сумщины".

Сумская областьроссийско-украинская война
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