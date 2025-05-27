Партизани сповільнили постачання зброї росіян на Курщину – "АТЕШ"

Партизани руху "АТЕШ" заявили, що влаштували диверсію, вивівши з ладу релейну шафу в Тульській області Росії та уповільнивши постачання озброєння та військової техніки окупантів у Курській області.

Джерело: "АТЕШ" у соцмережах

Дослівно: "Агенти нашого руху підпалили об'єкт, що знаходився на залізничному полотні, в околицях Ясногорська, що веде в напрямку Курської області, де зосереджене угруповання російських окупантів".

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Деталі: В "АТЕШ" пояснюють, що їхня спланована акція мала на меті уповільнити постачання озброєння та військової техніки до передового рубежу.

Дослівно: "Ця акція ретельно спланована: пошкоджена релейна шафа забезпечує зв'язок та управління стрілочними переводами на критично важливій ділянці шляху.

Без своєчасної подачі живлення автоматизовані системи не можуть перенаправляти потяги, через що рух вантажних поїздів зазнає серйозних затримок".

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"Все це затягує перекидання резервів і ускладнює організацію нових наступальних операцій (росіян – ред.)".